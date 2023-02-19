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北韓證實試射火星-15洲際彈道飛彈 稱具備機動且強大反擊

2023/2/19 08:48（2/19 09:54 更新）
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圖為北韓去年11月試射洲際彈道飛彈火星-17。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
圖為北韓去年11月試射洲際彈道飛彈火星-17。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社首爾19日綜合外電報導）北韓今天表示，北韓在前一天的「突發試射演習」中測試了一枚火星-15（Hwasong-15）洲際彈道飛彈（ICBM），證明北韓已準備好對敵對勢力進行「機動且強大的反擊」。

路透社報導，北韓在警告將對南韓與美國即將舉行的軍事演習做出強力回應之後，昨天朝日本西部沿岸附近海域發射一枚遠程彈道飛彈。

官媒北韓中央通信社（KCNA）表示，從平壤國際機場（Pyongyang International Airport）發射後，「飛彈最高飛行高度5768.5公里，飛行989公里，飛行時間為4015秒，最後落入事先設定的東海開放水域。」北韓中央通信社所稱的東海，在日本稱為日本海。

法新社報導，日本政府昨天曾表示，北韓這枚飛彈飛行時間達66分鐘，有能耐飛1萬4000公里，意味射程可以涵蓋美國全境。

北韓中央通信社報導指出，「這次演習是在沒有事先通知的情況下突然安排」，領導人金正恩也親自簽字認可這次試射行動。

北韓中央通信社指出，昨天的突發試射行動「清楚證明了」北韓「強大具體核嚇阻力」的可靠性。

路透社報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）今天在另一項聲明中怒斥美國，說華府試圖將聯合國安理會變成一個她所謂的衝著平壤而來、「極其惡劣的敵對政策工具」。

她說：「我警告說，我們將監視敵人的一舉一動，並採取相應、強有力、壓倒性的反制措施來打擊所有敵對行動。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120219

#北韓
#洲際彈道飛彈
#火星-15
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