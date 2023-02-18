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北韓射洲際彈道飛彈 日本：威脅國際社會不可原諒

2023/2/18 20:01
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本首相岸田文雄表示，北韓今天所發射疑似彈道飛彈的物體，據信已落入日本專屬經濟區。內閣官房長官松野博一則說，北韓威脅日本和國際社會的安全及穩定，絕對不可原諒。

法新社報導，岸田文雄對記者表示：「北韓發射的彈道飛彈似乎落在北海道西側的日本專屬經濟區（EEZ）。」

日本防衛副大臣井野俊郎稍早指出，預計這枚飛彈在晚上6時27分前後落在北海道大島（Oshima）以西大約200公里處。

岸田文雄說，他已「指示（官員），向民眾提供消息並徹底查明安全狀況」。

松野博一告訴記者，北韓「朝東方發射了一枚洲際彈道飛彈（ICBM）級的彈道飛彈，飛行了大約66分鐘」；並說，飛行距離估計900公里，最大飛行高度達到5700公里，據信在晚上6時27分落入海中。

他還說：「北韓的這一連串行動，威脅日本和國際社會的安全及穩定，絕對不可原諒。」他提及，日本已透過「外交管道」提出抗議。

松野博一指出：「政府將透過進行中的七大工業國集團（G7）外長會議及聯合國安全理事會，與美國及南韓在內的國際社會密切協調作出回應。」

防衛省等表示，北韓這次試射是繼1月1日以來，今年第2次試射疑為彈道飛彈物體。北韓2022年全年共試射37次包括彈道飛彈在內的物體，創歷史新高。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120218

#岸田文雄
#日本
#北韓
岸田文雄
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