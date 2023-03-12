劍指美韓軍演 金正恩決定採取戰爭嚇阻手段

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾12日綜合外電報導）美國與韓國明天展開「自由之盾」（Freedom Shield）聯合軍演，北韓官媒「中央通信社」今天報導，北韓領導人金正恩在主持勞動黨會議時決定採取「重要且實際的」戰爭嚇阻措施。

北韓中央通信社（KCNA）指出：「會議中討論並通過要採行重要的實際步驟，以更有效、更強力且更具攻擊性地運用戰爭嚇阻力。」

報導提到，「美國與南韓的戰爭挑釁觸及紅線」，北韓此舉目的在於「因應現行狀況」，但官媒報導中並未詳述要採取何種措施。

美國與南韓宣布，美韓預定3月13日展開「自由之盾」演習，將聚焦於因為北韓加倍侵犯行動而導致「不斷變化的安全環境問題」。

美韓這類軍演再再惹惱了北韓，因為北韓認為這是在預演入侵行動。

北韓當局曾表示，發展核子武器和飛彈的計畫都是為了自我防衛。

分析人士指出，北韓可能會以美韓軍演為藉口進行更多的挑釁，包括飛彈試射，甚至可能進行核試驗。

中央通信社10日報導，金正恩命令北韓軍方，為「真正的戰爭」加強演習。

報導提到，金正恩在視察火力攻擊演習時告訴官兵們，「為兩項戰略任務做好準備，首先是嚇阻戰爭，其次是在戰爭中掌握主動權」。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1120312