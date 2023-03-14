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加拿大魁北克省貨車衝撞行人 2死9傷

2023/3/14 10:20
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（中央社渥太華13日綜合外電報導）加拿大魁北克市北方小鎮昂基（Amqui），今天發生一起2死9傷的車禍事件。目擊者表示一輛貨車在人行道上撞倒數人後，繼續沿路行駛數百公尺，又再轉向撞到更多人。

法新社報導，魁北克（Quebec）警方發言人聖皮耶（Helene St-Pierre）表示，一名38歲男子已被逮捕，正調查他是否在魁北克市北方的昂基涉嫌故意撞人。

這起事件發生在昂基市中心，時間約是下午3點後不久。聖皮耶表示：「一切都表明這是一起獨立事件。該地區沒有更多危險，嫌疑人僅有1名。」

兩名死者均是男性，分別是60多歲與70多歲。傷患中兩人情況嚴重，警方表示，傷者中還有3名兒童。

目擊者告訴當地媒體，1輛貨車在1家小型釀酒廠外的人行道上撞到數人後，繼續沿路行駛400至500公尺，然後再轉向撞到更多人。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在社群媒體推特（Twitter）發文表示，「今天，我的心與魁北克省昂基的民眾同在。」

一個月前，一輛公車撞進蒙特婁（Montreal）市郊的日托中心，造成2名4歲兒童死亡，另有6人受傷，警方認為這是一起蓄意事件。

2018年，1名加拿大男子在多倫多（Toronto）市中心駕駛1輛租來的廂型車衝撞行人，造成11人死亡、16人受傷，這是加拿大史上最致命的車輛攻擊事件。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120314

#加拿大
#聖皮耶
#昂基
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