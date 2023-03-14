綁架案引發批評 墨西哥總統：我們比美國安全

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（中央社墨西哥市13日綜合外電報導）墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天說，他的國家比美國更安全，回擊美國對墨西哥安全紀錄的批評。墨西哥邊境附近本月稍早發生致命綁架事件，造成兩名美國人死亡。

路透社報導，4名美國公民3月3日才剛抵達墨西哥馬塔摩洛斯巿（Matamoros）不久，就遭到槍手開火並被擄走。這起事件引發美國媒體密切關注，並引來美國政治人物，特別是共和黨人的批判。

當墨西哥當局找到這些美國人時，其中兩人已經死亡。5名據稱是墨西哥販毒集團成員隨後因綁架案被捕。

羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）威脅說，如果共和黨候選人繼續批評，他會敦促墨西哥裔美國人不要投票給他們。他也駁斥美國官方發布的旅遊風險警告，這些警告將墨西哥絕大部分地區列為危險的旅遊地點。

他在記者會上被問到美國的風險警告時告訴媒體：「墨西哥比美國更安全。在墨西哥安全旅行沒有問題。」

羅培茲歐布拉多說，美國遊客和生活在美國的墨西哥人都知道墨西哥有多安全，並指出最近旅居墨西哥的美國人有所增加。美國遊客去年造訪墨西哥的人數急劇增加。

他將關於墨西哥安全的負面報導，歸咎於美國保守派政治人物發起的「反墨西哥」運動。

美國駐墨西哥大使館沒有回應針對上述批評的置評要求。

根據世界銀行（World Bank）公布的數據，墨西哥2020年的謀殺率為每10萬人28人，約為美國的4倍。墨西哥去年的凶殺案件數下降約7%，但現任政府在6年任期的凶殺案總數，可能突破歷任政府的紀錄。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120314