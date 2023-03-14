拚電動車市場 福斯汽車未來5年將投入近6兆元

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（中央社柏林14日綜合外電報導）德國福斯汽車今天公布5年投資計畫，打算在電池生產和北美業務等領域投入1800億歐元（約新台幣5兆8850億元），內燃機技術的投資則將從2025年開始下降。

路透社報導，福斯汽車（Volkswagen）為了實現2030年電動車（EV）占其全球銷量50%的目標，5年投資預算逾2/3將鎖定在電氣化和數位化，高於1年前發布的5年計畫的56%。

在這項最新的投資計畫中，高達150億歐元將專門用於電池工廠和原物料。

福斯汽車董事會成員史默（Thomas Schmall）昨天說，公司在歐洲的需求將由3座籌備中的工廠來滿足。他還說，公司不急於挑選新廠址。

福斯也宣布首座北美電池廠將落腳加拿大，預計自2027年開始投產。

福斯表示，對內燃機技術的投資支出將在2025年達到頂峰，之後將開始下降。

福斯汽車預計將在今天稍晚提供關於如何改善旗下軟體部門Cariad營運的最新情況，Cariad是在前執行長迪斯（Herbert Diess）任內成立，目前已超乎預算，且未達成目標。

根據福斯汽車今天公布的年度報告，Cariad部門2022年營運虧損達21億歐元，營收為8億歐元。

福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）去年9月上任後制定了10點計畫，這些投資決策是為了實現其目標。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120314