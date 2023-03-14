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10萬黎巴嫩鎊僅能兌1美元 因經濟崩盤創歷史新低

2023/3/14 21:43（3/14 22:28 更新）
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圖為黎巴嫩鎊。（路透社）
圖為黎巴嫩鎊。（路透社）
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（中央社貝魯特14日綜合外電報導）黎巴嫩鎊今天跌到10萬鎊兌1美元，匯價創平行市場歷史新低，這是國家經濟崩潰的最新里程碑，大多數人民都陷入貧困。

法新社報導，交易員說，官定匯率為1萬5000黎巴嫩鎊兌1美元，但在平行市場的實際交易價格為10萬黎巴嫩鎊兌1美元。與2019年經濟危機爆發前的1507黎巴嫩鎊兌1美元相比，出現了令人頭昏眼花的暴跌。

1月底時，黎巴嫩鎊的市場價值為1美元兌6萬黎巴嫩鎊左右。

黎巴嫩鎊暴跌引發物價上漲，包括燃料、食品和其他基本商品，超市本月開始以美元定價。

儘管經濟危機很嚴重，但飽受責難要為國家金融崩潰負責的政治菁英卻沒有採取行動。

自從去年以來，黎巴嫩一直沒有總統，只有一個看守政府，敵對派系之間持續陷入僵局。

75歲的阿巴斯（Abu Abbas）說：「黎巴嫩幣已經完全一文不值。」 他在貝魯特繁華的哈姆拉街（Hamra Street）擁有一個小型珠寶攤位，他說自己勉強維持生計。

他告訴法新社：「我以前花4萬黎巴嫩鎊為我的妻子買藥，現在要90萬。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120314

#法新社
#黎巴嫩鎊
#阿巴斯
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