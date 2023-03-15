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尹錫悅強調韓日合作重要性 籲勿受歷史糾結影響

2023/3/15 16:53
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（中央社首爾15日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅今天指出，與日本的合作在因應北韓日益增長的威脅、和保護全球供應鏈上至關重要。他並呼籲南韓和日本兩國不要糾結在歷史問題上而影響了雙方關係的發展。

尹錫悅在接受包括路透社在內國際媒體的書面採訪時，發表了上述看法。尹錫悅正準備於明天起程前往東京與日本首相岸田文雄會面，這將是南韓領導人12年來首次正式訪問日本。

南韓上週宣布該國公司將賠償1910年至1945年期間在日本殖民統治下被迫勞動的受害者，企圖要結束這場爭端。這場爭端危及美國結合南韓和日本以對抗中國和北韓的努力。

尹錫悅說：「隨著北韓核武及飛彈威脅升高、全球供應鏈中斷，韓國和日本在這個有多重危機的時期，愈來愈需要合作。我們沒有本錢浪費時間，對緊張的韓日關係置之不理。」

一些在日本殖民統治下被迫勞動的受害者，拒絕了南韓政府的賠償計畫，這可能使得南韓政府試圖結束這項外交爭端的努力變得複雜。

但尹錫悅表示，現在是兩國人民「不再為歷史恩怨對抗」、向前邁進的時候了。他並補充道，日本藉由前政府的表態，已對過去殖民統治表達了「深刻的反省和衷心的道歉」。

尹錫悅說：「重要的是，要確保這種表態和行為堅定不移地繼續下去。」他並敦促兩國「慎防雙邊關係因歷史糾葛而遭到破壞」。

尹錫悅這次出訪，正值北韓測試武器使區域緊張升高之際，當中包括北韓昨天向其東海岸附近的海域發射了兩枚短程彈道飛彈的最新一次試射。

北韓中央通信社（KCNA）表示，這次試射是軍事演習的一部分，軍演的目的是要訓練其部隊能隨時執行任務，並在必要時「消滅敵人」。

尹錫悅表示，南韓、美國、日本必須進一步加強安全合作，以威嚇北韓。尹錫悅補充道，他預期隨著韓日兩國恢復對彼此的信任，雙方所簽的「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）將可「正常化」。由於韓方先前暫時中止了「軍事情報機密保護協定」，兩國不再分享任何關於北韓的軍事訊息，韓日關係降至冰點。

尹錫悅譴責北韓在其糧食短缺「變得更嚴重」之際、仍專注在其「魯莽」的武器發展計畫，他並表示南韓「在任何情況下，都不會承認北韓是擁核國家。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120315

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