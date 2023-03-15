無人機墜海事件 俄控美敵意飛行 烏批俄升高風險

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（中央社莫斯科／基輔15日綜合外電報導）俄羅斯噴射戰鬥機遭控在黑海上空撞落美國無人機，導致緊張逐漸升溫，莫斯科今天對美軍「懷抱敵意」的飛行活動提出警告。烏克蘭則表示，克里姆林宮試圖藉此擴大衝突。

法新社報導，儘管俄羅斯否認其蘇愷-27戰鬥機（Su-27）撞擊沒有武裝的美軍MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）螺旋槳，基輔當局表示，克里姆林宮試圖以發生在國際海域上空的這起事件擴大烏克蘭衝突。

昨天的事件造成美軍一架MQ-9死神無人偵察機墜毀，華府批評俄方行徑不安全且不專業，難辭其咎，徒增莫斯科與西方間緊張。

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）今天表示：「我們假定美國將會避免透過媒體進一步臆測，並且停止靠近俄羅斯邊境飛行。」

「我們將運用美國武器的任何行動視為公然敵對。」

華府指控俄國戰機導致美軍偵察無人機墜毀後，克里姆林宮今天表示，對美關係陷入「令人嘆息的狀態」、處在最低水平。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，不曾針對這起事件與華府展開高層接觸，國防部聲明已經完整表達俄方立場。

培斯科夫表示，俄美關係「來到最低點，陷入非常令人嘆息的狀態」。他說俄方不曾拒絕進行建設性對話，「現在也沒有」。

俄羅斯國防部昨天表示，偵測到黑海上空的美國無人機後，俄國噴射戰鬥機火速升空，但否認造成無人機墜毀。

美國國防部則表示，這架無人機在執行例行任務時，遭到俄方以「魯莽、有害環境而且不專業的方式」攔截。但是俄方反駁，強調其戰鬥機沒有接觸到當時失控的無人機。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）後來表示，「對於俄方的『否認』，我們絕對要加以駁斥」。

他表示，美國正試圖防止墜毀的無人機落入他人手中。柯比告訴美國有線視新聞網（CNN）：「我們已經採取行動保護我們有關那一架無人機、那架航空器的權益。」

柯比表示，雖然俄羅斯在相關區域的攔截行動並不罕見，但造成飛機墜毀是第一次。這次事件反映俄羅斯行徑不專業、不安全，且魯莽。

不過對烏克蘭而言，這起事件是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）想要升高烏克蘭衝突風險、將美國捲入的證據。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在社群媒體上發文說：「俄羅斯在黑海挑起美國MQ-9死神無人偵察機事件，蒲亭藉此暗示他準備好要擴大這起衝突，把其他各方牽扯進來。」

他強調：「會採取如此押上所有籌碼的戰術，目的向來就是想要升高風險。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120315