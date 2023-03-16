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國際原子能總署：利比亞2.5噸天然鈾下落不明

2023/3/16 12:43
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（中央社維也納15日綜合外電報導）國際原子能總署今天表示，約2.5噸的天然鈾從利比亞境內一處不受政府控制的地點消失。他們將展開行動以釐清是誰出於何種理由移走了這些核原料，且這些核原料目前又在何處。

綜合法新社與路透社報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）向組織成員國表示，檢查人員昨天發現，利比亞10個裝有鈾精礦（EOC）的儲存桶「並未如之前申報的存放於」利比亞該處地點。

根據葛羅西的機密聲明內容，國際原子能總署人員原本定於去年至當地視察，但鑒於「當地安全情勢不得不延後」，昨天終於順利執行檢查，卻發現有儲存桶不見。

聲明補充說，國際原子能總署將展開「進一步行動」，釐清這些鈾精礦不在原處的具體情況，並釐清它們目前的下落。

聲明表示，丟失核原料相關資訊不僅有著輻射方面的風險，也有核安方面的考量。

聲明並未公布這些鈾精礦原本儲藏的地點，但說出入這個地點需要「複雜的後勤行動」。

利比亞於2003年放棄了前獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）的一項核武開發計畫。

長期執政的格達費2011年倒台，這個北非國家自此之後深陷政治危機，多個民兵團體在外國勢力撐腰下組成了對立的聯盟陣線。

利比亞目前仍處於分裂狀態，西邊是以首都的黎波里（Tripoli）為據點、名義上的臨時政府，東邊則是由軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）率領的陣營。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120316

#國際原能總署
#利比亞
#葛羅西
葛羅西
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