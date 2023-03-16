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首頁 / 國際

佐科威籲政府機關別再用Visa和萬事達卡

2023/3/16 13:45
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（中央社記者李宗憲雅加達16日專電）印尼總統佐科威呼籲各政府機關別再使用Visa和萬事達卡公司的信用卡及支付系統，他以俄羅斯遭美國制裁而無法使用上述兩家信用卡為例，希望使用本地信用卡，才能在支付系統上獨立運作。

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）今天報導，佐科威（Joko Widodo）昨天在一場印尼商品媒合活動的開幕式上，呼籲印尼各地區的行政部門，別再使用威士卡（Visa）和萬事達卡公司（Mastercard）等國外信用卡及支付系統，改成使用印尼國內銀行發行的信用卡，以避免交易受到地緣政治影響。

佐科威說：「俄烏戰爭以及美國實施的經濟制裁可能造成一些問題，因為包括支付系統在內，都可能被用來對付參與戰爭的國家。我們必須非常小心，記住美國對俄羅斯的制裁，Visa和萬事達卡的信用卡可能會是個問題。」

佐科威所指的是俄羅斯侵略烏克蘭後，Visa和萬事達卡公司暫停俄國業務。當時兩家公司宣布採取行動，以確保遵循美國和國際對俄羅斯祭出的制裁措施。

佐科威表示，使用印尼本地銀行發行的國產信用卡，可以增加國家在金融交易中的獨立性。他說：「若我們使用自己的支付平台，從地方政府機關到省政府每個人都使用，那我們就會更安全。」

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在同個場合，佐科威也鼓勵印尼警方及軍隊購買印尼本地生產的商品和武器，他說：「若我們必須從國外買戰鬥機，這完全可以理解。但子彈、槍枝和軍人的口糧，都是本地可以生產的東西。」

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，過去幾年，佐科威一直在許多國內及外交政策上實行經濟民族主義。他曾在2021年鼓勵印尼人憎恨外國產品引發爭議，當時他說，「我們必須繼續熱愛自己的產品，並仇恨外國產品」。（編輯：馮昭）1120316

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