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政院：業者聯合哄抬蛋價最高罰5千萬 無理由囤蛋最重判3年
首頁 / 國際

燃料短缺 斯里蘭卡去年經濟創紀錄萎縮7.8%

2023/3/16 15:48
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（中央社可倫坡16日綜合外電報導）斯里蘭卡今天公布的官方數據顯示，由於長期停電和燃料嚴重短缺阻礙當地商業發展，斯里蘭卡受危機打擊的經濟去年創紀錄萎縮7.8%。

法新社報導，史無前例的經濟危機在斯里蘭卡引發大規模抗議活動，去年7月抗議活動達到高潮，當時示威者衝入時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）官邸，迫使他逃離國家並辭職。

從那時起，新政府一直致力於修復斯里蘭卡飽受打擊的公共財政，並確保獲得亟需的國際貨幣基金（IMF）紓困金。

斯里蘭卡去年經濟萎縮7.8%，創下獨立75年以來最大縮幅，而2021年則成長3.5%，2020年經濟因冠狀病毒大流行萎縮4.6%。

斯里蘭卡統計處在聲明中說，這是「經濟危機惡化、電力頻繁中斷，以及燃料、原物料（和）外匯短缺所造成」。

數據顯示，斯里蘭卡的財政狀況有所改善，2月通貨膨長率從去年9月的歷史高點69.8%放緩至50%左右。

斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）增稅，並結束對燃料和電力的豐厚補貼，以增加政府收入。前任政府去年拖欠460億美元外債。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1120316

#斯里蘭卡
#威克瑞米辛赫
#法新社
威克瑞米辛赫
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拉賈帕克薩
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