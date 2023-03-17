受益中美齟齬 越南迎接史上最大美國企業考察團

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（中央社河內17日綜合外電報導）根據主辦單位，太空探索科技公司、Netflix和波音公司下週將加入前往越南的「史上規模最大」美國企業考察團，討論在這個蓬勃發展東南亞國家的投資商機。

根據路透社看到的業界名單，這場由美國東協商會（US-ASEAN Business Council, USABC）號召的考察行程有超過50家企業參與，涵蓋國防、製藥和科技產業。

中美貿易摩擦方興未艾，遠離中國的趨勢讓越南坐收漁翁之利。這次商界代表團到訪，顯示各界對這個國際製造業中心的關注度上升。

而隨著中產階級擴大，擁有1億人口的越南也成為迅速成長的消費市場。

美國東協商會越南首席代表吳秀城（Vu Tu Thanh）表示，「這是來訪越南的史上最大考察團」。美國東協商會已經主辦這類考察30年。

路透社上個月曾報導，串流影音平台Netflix計劃在越南開設辦公室，這次也加入考察團。Netflix沒有回覆置評要求。

吳秀城告訴路透社，航空製造廠商波音公司（Boeing）、洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）和貝爾公司（Bell）將與越南國營採購公司召開會議。他並表示，這是維安企業睽違約10年再次決定參加年度企業考察團。

同樣的企業陣容去年12月曾與越南政府官員召開會議，研商可能採購直升機與無人機。俄羅斯數十年來都是越南的主要軍事夥伴，但隨著烏克蘭戰爭持續陷入僵局，越南也在尋找新供應商。

吳秀城指出，「直升機是這些企業希望銷售給越南的產品之一」，並表示達成國防採購案需要時間，不預期會有立即突破。

波音發表聲明稱，與官員的談話內容將集中於與越南日益增長的夥伴關係，以及如何強化該國航空與國防能力。洛克希德馬丁和貝爾則沒有回覆置評要求。

吳秀城表示，這次前往越南考察的企業絕大多數在當地設有公司或生產廠房，包括蘋果公司（Apple）、可口可樂公司（Coca-Cola）和百事公司（PepsiCo）等，部分企業有擴廠計畫。

他也表示，在越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）今年1月提出辭呈後，有些企業前來考察是為了進一步了解當地政治現況。

企業代表將與越南政界高層及監管單位領導層舉行會議，包括越南總理范明正（Pham Minh Chinh）。

吳秀城表示，太空探索科技公司（SpaceX）的目標是把衛星網路服務銷售給越南及其他區域國家。SpaceX沒有回覆置評要求。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1120317