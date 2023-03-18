岸田祭少子化三箭 強調未來幾年成翻轉最後機會

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本首相岸田文雄面對日本出生人數跌破80萬，提出推動具體對策的3大基本理念，包括增加所得、改變結構意識及提供支援。他強調，未來6到7年是能否翻轉少子化趨勢的最後機會。

綜合日本放送協會（NHK）、西日本新聞及時事通信社等日媒報導，岸田文雄3月17日晚間針對少子化對策舉行記者會，談到日本2022年出生人數跌破80萬人創歷史新低紀錄時說，「再這樣下去的話，我國經濟社會將縮小，難以維持社福制度與地區社會」。

岸田說：「接下來的6到7年，是我們能不能翻轉少子化趨勢的最後機會了。」

岸田提出推動具體政策的3大基本理念，分別是「增加年輕世代所得」、「改變社會整體結構與意識」，及「不間斷地提供所有育兒家庭支援」。

先看具體提高所得對策，日本現行規定年薪超過一定金額後，將無法成為受撫養配偶，並須自行負擔社會保險費等，這個年薪數字被稱為「年薪障礙」。

一般來說，「年薪障礙」從103萬日圓到150萬日圓不等，如果配偶年薪超過103萬日圓，多數企業不會給付員工「配偶津貼」，且配偶本人也須繳所得稅（103萬日圓為日本是否須繳所得稅的門檻）。

如果配偶年薪超過106萬日圓的話，加上在員工逾101人的企業工作，還會衍生出必須自行負擔社會保險費的問題。因此，「年薪障礙」讓許多兼差婦女不敢增加工作時數，刻意將年收入控制在103萬日圓以下。

為了不讓配偶年薪在超過一定數額後反而造成實質年薪減少，岸田表明將採取支援對策，未來也將修正這項既有制度。

面對多子女家庭的經濟負擔沉重，岸田將提高兒童津貼及減輕高等教育費用負擔，也會針對年輕育兒家庭的住房等，採取整體性的支援對策。

再者，為改變社會結構與意識，必須提高請育嬰假占比。目前仍處於請育嬰假低水準的男性，日本政府將目標提高到2025年度有50%男性請育嬰假、2030年度有85%男性請育嬰假。為推動目標達成，將在企業完善制度方面提供協助。

作為推動請育嬰假的具體對策，有關育嬰假津貼，如果父母希望的話，將修正現行規定讓就算縮短工作時數也能申請津貼給付。

而在孩子出生後一定期間內，父母雙方如果同時請育嬰假的話，日本政府將提高津貼水準，讓收入可以維持請育嬰假前的相同水準。

日本政府厚生勞動省表示，男性之所以不請育嬰假的理由，以「不希望收入減少」占41.4%居冠。

根據目前政策方針，日本政府將提高育嬰津貼到薪資8成左右水準。由於津貼不用課稅，請育嬰假期間也不用繳社會保險費，所以就算請育嬰假後的每月所得也能維持正常水準。

至於工作型態非屬正規工作，例如自由工作者或自行開業的民眾，如果因為照顧小孩導致收入減少的話，日本政府將採取新方式提供經濟方面的支援。

岸田說，實現「兒童優先社會」將成為所有政策的共同目標，所以政府將在國立博物館等國家設施，設置讓帶小孩的父母不用排隊可優先入場的「兒童快速通關」，並推廣到全國。

岸田強調，在準確掌握時代變化與年輕世代意識變化的同時，面對少子化問題已成為「跟時間的戰爭」，政府將站在第一線全力以赴。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1120318