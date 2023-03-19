批英移民政策遭停職 BBC王牌主持人回崗位播足球

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BBC足球節目主持人林納克日前批評英國政府的非法移民政策遭停職，如今爭議解決，他重返崗位播足球。（圖取自twitter.com/GaryLineker）

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）足球節目主持人林納克日前批評英國政府的非法移民政策，遭BBC以違反中立原則為由停職，引發軒然大波。如今爭議獲得解決，他今天重返BBC工作。

法新社報導，林納克（Gary Lineker）是前英格蘭足球隊隊長，現在是BBC薪水最高的主持人。他上個週末批評英國保守黨打擊非法移民的政策與納粹時代沒兩樣，接著便遭BBC強迫交出主持棒。

林納克一被停職，許多主持人與球評為了表達對他的支持，紛紛拒絕上工，造成BBC體育節目大亂。

雙方13日取得妥協方案，BBC同意讓林納克重返螢光幕前，同時將針對其社群媒體規範展開獨立檢討作業。

林納克今天在英格蘭足總盃（FA Cup）曼城（Manchester City）對伯恩利（Burnley）8強賽的現場轉播期間表示：「很高興能在這裡。」

林納克在曼城主場阿提哈德球場（Etihad Stadium）播報賽事，意味他今晚不會主持BBC「本日賽事」（Match of the Day）節目，介紹英格蘭足球超級聯賽（Premier League）焦點。

「本日賽事」是全球最長壽的足球電視節目，本月11日首度出現沒有主持人、球評的窘境，20分鐘的賽事焦點只聽得到群眾的喧嘩聲。

路透社報導，林納克提供自己的住家來接待難民。他本月10日在社群網站推特（Twitter）發文，稱政府移民政策「極其殘酷」，並說支持這項政策的語言與「30 年代德國所使用的」語言並無二致。

減少非法移民是英相蘇納克（Rishi Sunak）2023年最重要的施政目標之一。

BBC要求旗下新聞記者以及時事主持人避免發表有黨派色彩的政治性言論，儘管這些規範通常不適用於其他員工或特約主持人，例如林納克。

林納克拒絕為自己的推文道歉，反對派工黨（Labour Party）指控BBC是屈服於政府的壓力才讓林納克停職。而林納克復職之後，BBC表示將針對旗下特約主持人使用社群媒體的方式進行檢討。

去年有超過4萬5000人搭乘小船穿越英吉利海峽，大部分是來自阿爾巴尼亞、阿富汗、伊朗和伊拉克的年輕人，他們偏好在英國尋求庇護，而不是他們行經歐洲時的其他國家。

內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）曾形容這些移民為「入侵」，尋求將成千上萬的移民送至非洲國家盧安達。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120319