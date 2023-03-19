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美國銀行業危機壟罩下 拉美財長年度會議聚首

2023/3/19 10:19
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（中央社巴拿馬市18日綜合外電報導）美國與歐洲銀行業危機籠罩一週之後，來自拉丁美洲和加勒比海國家的最高金融官員今天將在美洲開發銀行（IDB）的年度秘密會議上會面。

法新社報導，美洲開發銀行新任總裁、巴西經濟學家高德芳（Ilan Goldfajn）將於上午11時30分（格林威治標準時間16時30分）開始向48個成員國的理事發表講話，其中大多數是財政部長。之後，會議將閉門進行。

美洲開發銀行大會16日展開，官員、商人和專家就貧窮和氣候變遷問題進行辯論，但未討論到美國和歐洲的銀行業危機。

但高德芳表示，他預期此類「週期性」問題將在閉門會議中得到解決。

危機始於總部位於加州的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉，促使美國當局保證所有存戶都將受到保護。矽谷銀行倒閉剛獲止血，又爆發瑞士信貸財務危機震撼銀行業。

一股金融體系到處藏未爆彈的隱憂情緒席捲全球，加深人們對銀行業危機可能威脅全球經濟的擔憂。

在美國銀行業經歷自2008年金融危機以來最糟的一週之後，拉丁美洲和加勒比海地區越來越擔心動盪可能蔓延。

高德芳與拉丁美洲和加勒比海地區的部長，以及來自歐洲國家的非區域代表，舉行了一系列雙邊和小組會議。

高德芳還主持了一場與亞馬遜國家部長的會議，以研究為廣大地區的保育計畫提供資金的方法。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120319

#高德芳
#美國
#美洲開發銀行
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