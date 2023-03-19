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北韓試射彈道飛彈 日本強烈抗議

2023/3/19 12:36
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（中央社東京19日綜合外電報導）日媒報導，日本防衛省表示，北韓今天上午試射一枚彈道飛彈並掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海，日本政府已透過駐北京大使館管道，向北韓提出強烈抗議。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、朝日新聞、日本電視台報導，防衛省公布，北韓今天上午11時5分左右，從境內西岸附近朝東方試射一枚彈道飛彈。這枚彈道飛彈最高飛行高度約50公里、飛行距離約800公里，已掉落在日本EEZ外的日本海。

防衛省表示，這枚彈道飛彈可能以不規則軌道飛行，正進行詳細分析。日本目前未接獲有船舶或航機受害，防衛省將持續進行情蒐與警監任務。

日本防衛副大臣井野俊郎受訪時說，北韓一連串行動已對日本、地區及國際社會和平與安全造成威脅，絕對無法容許，日本政府已透過北京大使館管道，向北韓提出嚴重抗議。

日本首相岸田文雄已下達指示，要求相關部會盡全力情蒐與分析、提供日本民眾迅速且正確的資訊、徹底確認航機及船舶等安全，及對難以預料事態做好萬全準備。

北韓3月16日曾試射一枚洲際彈道飛彈，今天是今年第7次試射疑為彈道飛彈物體。若包括北韓公布的戰略巡弋飛彈在內的飛彈試射，今天則是今年第9次。

北韓對美國與南韓正在實施的聯合軍演強烈反彈，作為反制措施不斷地試射彈道飛彈。

北韓3月9日試射短程飛彈，12日在沿岸透過潛艦試射戰略巡弋飛彈；在美韓13日展開軍演後，北韓又在14日試射2枚短程彈道飛彈，甚至在16日試射火星-17洲際彈道飛彈。

美韓軍演預計將持續到3月23日，北韓是否採取進一步軍事行動也令外界感到憂慮。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120319

#北韓
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岸田文雄
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