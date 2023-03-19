安理會會議在即 北韓時隔3天又射彈挑釁

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）聯合國安理會20日將舉行公開會議討論北韓核問題，可能談及16日發射洲際彈道飛彈（ICBM）行為。同時北韓挑釁行動持續，今天上午時隔3天再次試射飛彈，初步研判可能為自製短程彈道飛彈KN-23。

南韓合同參謀本部表示，北韓上午11時5分左右從平安北道東倉里一帶向東海上發射1枚短程彈道飛彈（SRBM），是今年第7次發射彈道飛彈，約飛行800多公里。若就飛行距離分析，可能為北韓自制的KN-23飛彈；但考量北韓往常發射KN-23時皆一次發射2枚，仍需進一步分析高度、速度等詳細數據。

去年底發射疑似中程彈道飛彈（MRBM）的西海衛星試驗場正好位於東倉里，是否與這次射彈相關仍待釐清。北韓去年12月在試射後聲稱為「開發偵察衛星最終階段的重要試驗」。

這次試射飛彈被認為也是針對韓美聯合軍演的武力示威。南韓合同參謀本部譴責北韓連續發射彈道飛彈的行為危害朝鮮半島及國際社會和平穩定，且明確違反聯合國安理會決議，要求北韓立即停止，並強調會與美國合作維持嚴密防衛態勢。

北韓自9日起持續以2、3天左右的間隔試射飛彈，表達對南韓與美國「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演的不滿。據北韓官媒報導，北韓領導人金正恩16日在發射洲際彈道現場視察時表示，「隨著蠢蠢欲動的反共和國（北韓）軍事行動持續擴大，要讓他們明白這所招致、無法挽回的的威脅有多嚴重」，暗示將持續針對聯合軍演反擊。

總部位於紐約的聯合國安理會在當地時間18日宣布，將於20日上午召開公開會議，討論北韓核問題。韓聯社報導，這次會議可能是以北韓16日試射ICBM為契機召開，將是今年第2次針對北韓核武、飛彈問題的安理會會議。

據了解，這次會議是應美國及日本等國要求召開，除理事國美國、日本外，南韓也將做為利害當事國參與會議，可能藉此對北韓違反安理會決議發射彈道飛彈提出強烈譴責，要求安理會作出正式因應措施。

但考慮中國與俄羅斯的反對立場，這次會議做出對北韓進一步制裁或聲明的可能性不大。中俄以韓美聯合軍演等理由，主張北韓試射彈道飛彈的合理性。（編輯：馮昭）1120319