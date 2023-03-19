越南通膨失業壓頂 上班族購買力下滑兼差開源

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（中央社記者陳家倫河內19日專電）越南通膨壓力與失業人口增加，世界銀行看淡越南的經濟前景，市井小民設法開源節流，上班族武氏蘭英就是一例，不僅兼差做電商，化妝品、衣服也少買，放假日更索性宅在家。

越南2022年經濟成長率超過8%，創下1997年以來新高。然而受到歐美市場消費緊縮、庫存壓力的利空襲擊，去年第4季經濟表現開始走軟，世界銀行（World Bank）預測越南今年經濟成長率將下滑至6.3%，低於越南官方設定的6.5%。

越南勞動總聯團（VGCL）數據顯示，從去年9月至今年1月，有1300家公司共計54萬7000名工人的工時減少或是暫時停工，主要原因為訂單下滑。另外，還有逾4萬8600人失業。

指標企業越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）2月下旬裁員2000多人，讓外界嗅到全球景氣的不確定性；與此同時，越南2月的通膨率達到4.3%，逼近官方的4.5%防線。失業加上高通膨，生活開銷更要精打細算。

從事進出口工作的上班族武氏蘭英（Vu Thi Lan Anh）向中央社表示，公司曾研擬拓展業務，因大環境不景氣喊卡，儘管公司還沒有裁員，但朋友所在的企業已經開始縮減員額，她心裡也感到不安。

她指出，現在去市場買菜，菜價甚至比以前貴上一倍，河粉價格也比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前多出5成。武氏蘭英觀察，越南股市和房地產等領域表現都放緩，商業活動也不如以往熱烈。

越南統計總局（GSO）指出，全國商品與服務銷售額仍在成長，但增速緩慢，2月銷售額年增13.2%，創去年4月以來新低。今年前兩個月的出口額年減10.3%，主要行業的訂單都下滑，工廠只好縮減人力。

武氏蘭英說，她現在開始兼差做電商，因為物價上漲盡量減少外食，化妝品等非民生必需品也少買，至於衣服還是要添購，但盡量挑便宜的。以前周末兩天都往外跑，現在只外出半天或一天比較省錢。

在物流公司上班的阮伯孝（Nguyen Ba Hieu）表示，消費者對商品的需求正在下滑，從去年底到今年初，公司的貨運數量都減少，同業也是哀鴻遍野。為了減少花費，購房、購車的計畫先暫緩，也減少與朋友聚餐。

承攬多家製造商貨運業務的鴻泰國際物流河內分公司總經理朱桂良指出，去年下半年整個生產活動開始放緩，市場本以為農曆年後會逐步恢復，但不景氣延續到現在。目前訂單僅緩步增加，大概第3季開始庫存壓力才會減輕。

他說，工廠訂單減少，公司的業績跟著下滑，員工激勵獎金縮水，月收入較先前少了3、4成。以前員工們常常喝下午茶與上網血拚，大樓清潔人員回收紙箱撿得很開心，現在消費保守很多了。（編輯：馮昭/周永捷）1120319