美國2月CPI年增6% 通貨膨脹持續降溫
2023/3/14 20:50（3/14 21:15 更新）
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國勞工部今天公布，2月消費者物價指數（CPI）年增6%，符合市場預期，並創下2021年9月以來最低年增幅度，顯示通貨膨脹持續降溫。
市場分析師原本即預期美國消費者物價增幅持續趨緩，在矽谷銀行（Silicon Valley Bank）上週倒閉造成衝擊之際，投資人將衡量這項最新報告對利率政策的可能影響。
1月消費者物價指數（CPI
）年增6.4%，略低於去年12月的6.5%，創2021年10月以來新低，但高於市場預期的6.2%
CPI小百科
消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。
可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。
資料來源：主計總處
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在全美通膨持續走緩之際，美國聯邦準備理事會（Fed）2月宣布升息1碼（0.25個百分點），為今年首度升息。聯準會下週將再舉行政策會議，市場預期可能再升息1碼，或是按兵不動。
聯準會曾於去年3月及5月分別升息1碼及2碼，6月、7月、9月及11月連續4次升3碼，12月則僅升2碼。（譯者：林治平）1120314
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