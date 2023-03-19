印度警方追捕激進分子 旁遮普省氣氛陷緊張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里19日專電）印度西北部旁遮普省（Punjab）警方最近大陣仗搜捕可疑激進組織首腦，許多重要路口出現臨檢站，網路服務也被切斷，氣氛緊張。

2月24日，激進組織「旁遮普繼承者」（Waris Punjab De）首腦辛赫（Amritpal Singh），率領上百名支持者持長劍與槍，包圍一座警察局，要求釋放一名被關押的組織成員，有6名警員在這場衝突中受傷；當地警方次日釋放了此人。

圍攻警局期間，有人高舉支持「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）的標語，引起在野黨國會議員的關切，要求政府採取行動。

旁遮普在古代是錫克帝國的一部分。1947年，英國結束對英屬印度的殖民統治，把印度次大陸依宗教劃分為印度與巴基斯坦，但部分錫克人也想建立名叫「卡利斯坦」的獨立國家，於是發起卡利斯坦運動。

辛赫原已揹有綁架案罪名，在包圍警局事件之後，被加控破壞社會和諧、謀殺未遂、襲警及妨礙公務等罪名。警方昨天得知他的藏身地點，展開大規模圍捕，但經過20多公里的飛車追逐，仍被逃脫。

雖然如此，警方逮捕了78名辛赫的疑似追隨者。

旁遮普省多處昨起已宣布宵禁、切斷網路，並禁止人民示威及遊行，以防有心人互通訊息或散布假消息。根據印度「國際亞洲新聞社」（ANI）在推特分享的畫面，大批警察在辛赫可能藏身的區域列隊巡街，並以擴音器要辛赫主動投案。

警方今天宣布，網路斷訊措施將繼續實施到週二，並稱中央政府已加派大約1000名警力維持治安。

另一方面，與旁遮普省毗鄰的省分，也已進入警戒狀態，重要道路設有警察臨檢站。

一名德里居民表示，旁遮普省的治安局勢目前並不穩定，隨時都有可能有進一步的變化，建議台灣遊客或台商近期內避免前往。（編輯：黃自強）1120319