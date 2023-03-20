北韓核戰術演習 模擬核彈頭擊中800公里外目標
2023/3/20 06:46（3/20 08:00 更新）
北韓中央通信社報導，北韓18、19日進行核戰術演習，一枚彈道飛彈攜帶模擬核彈頭，飛行800公里後擊中目標。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
（中央社首爾20日綜合外電報導）北韓中央通信社報導，北韓18、19日進行核戰術演習，一枚彈道飛彈攜帶模擬核彈頭，飛行800公里後擊中目標。領導人金正恩表示，北韓應該準備好隨時展開核攻擊，以嚇阻戰爭。
北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩於北韓展開對美韓聯盟傳達強烈警告的核戰術演習之際，作上述表示。18、19日相關演習是為了改善戰術核攻擊能力並且嚇阻戰爭。
報導稱，在進行戰術核攻擊的情境下，演習中一枚彈道飛彈攜帶一枚模擬核彈頭，飛行800公里後擊中800公尺高的目標。
南韓和日本報導，北韓昨天對其東岸外海發射一枚短程彈道飛彈，為平壤近數週來一連串飛彈試射最新的一次。
美國與南韓本月稍早展開「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演。北韓稱美韓聯合軍演是對其進行侵略的預演，並且予以激烈回應。
北韓中央通信社在另一報導中表示，為了對抗首爾和華府，已有逾140萬北韓人志願從軍或重新入伍。這個數字從僅僅兩天前的80萬人躍增。（譯者：何宏儒）1120320
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