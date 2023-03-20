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黑海無人機事件 莫斯科：美涉入與俄衝突跡象

2023/3/20 09:01
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，美國無人機飛越黑海上空，是美國直接涉入與俄羅斯衝突的跡象。

路透社報導，上週，一架美國無人機被俄羅斯蘇愷-27（SU-27）戰鬥機攔截並墜入黑海，這是俄國去年全面入侵烏克蘭至今，外界已知的首起美俄直接軍事交鋒事件。

國際傳真社（Interfax）引述培斯科夫（Dmitry Peskov）在電視專訪的談話內容指出，「這些無人機在做什麼其實很明顯，它們的任務根本不是確保國際水域航運安全的和平任務」。

「事實上，我們談的是這些無人機的操作者直接參與了衝突，對抗我們。」

美國先前表示，俄羅斯多架飛機在14日的事件中騷擾了那架美國無人機，並向其噴灑燃料，接著其中一架俄國飛機撞到無人機的螺旋槳，導致這架在國際空域執行偵察任務的無人機墜毀。

俄羅斯則稱，那架美國無人機違反空域管制，並是因為急速轉向才失控。

俄羅斯表示，美國和其盟友正利用烏克蘭對俄羅斯發動戰爭，以讓俄國遭受「戰略失敗」。美國則表示，他們正在幫助烏克蘭抵禦俄國無端的入侵。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120320

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