與尼坦雅胡通電話 拜登盼以色列司改尋妥協方案

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登今天在與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話時，支持以色列就爭議性的司法改革計畫尋求妥協方案。

法新社與路透社報導，白宮聲明指出，拜登首次就該項議題發表評論時表示，改革必須尊重他所謂的核心民主價值觀。

尼坦雅胡右翼政府的司法改革計畫引發了連續11週的抗議活動。

尼坦雅胡去年年底連任後，一直在尋求對司法機構進行改革，這將使他的政府在選擇法官方面有更大的影響力，並限制最高法院廢除立法的權力。

這項計畫引起了國內外對以色列民主健康的關注，並引發數週大規模示威。今天，以色列精銳軍事和情報部門有數以百計預備役人員表示將加入抗議活動。

白宮在宣讀通話內容時說，拜登「強調了他的信念，即民主價值觀一直是、也必須仍是美以關係的標誌」。

拜登提及，進行根本性改革時需要平衡，也要尋求廣泛支持。

白宮表示：「總統表示支持正在進行的努力，以就符合這些核心原則提議的司法改革達成妥協。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120320