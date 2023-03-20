澳洲金融公司Latitude遇駭 系統服務下線

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲金融科技公司Latitude Group Holdings Ltd今天表示，上週偵測到的網路攻擊仍未停歇，因此已經讓所有平台下線。Latitude並表示，聯邦警方正在進行調查。

路透社報導，對零售商Harvey Norman與JB Hi-Fi提供消費者融資服務的Latitude表示，這起攻擊似乎「很有組織」地進行。Latitude「未來幾天會逐漸」恢復服務。

Latitude上週表示，約33萬名客戶與申請人的個資遭竊。

過去數月澳洲數家公司通報遭受網路攻擊；專家說，這是因為澳洲網路安全產業人手不足。

Latitude表示， 澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）和澳洲網路安全中心（Australian Cyber Security Centre）正在調查這起攻擊事件。

Latitude股票本月15日起暫停交易，隔天公司便宣布遭到網路攻擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120320