評論ICC逮捕蒲亭令 北京：應避免政治化

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（中央社台北20日電）國際刑事法院（ICC）以戰爭罪為由，日前對俄羅斯總統蒲亭下達逮捕令。對此，北京今天說，ICC應秉持客觀公正立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免，並且避免政治化及雙重標準。

綜合澎湃新聞、官方香港電台等陸港媒體報導，中國外交部發言人汪文斌下午在例行記者會回應媒體有關提問時表示，中方一貫主張對話談判是解決烏克蘭危機（俄侵烏戰爭）的根本出路，中方將繼續發揮客觀公正作用。

汪文斌指出，國際刑事法院應秉持客觀公正立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免，也應依法審慎行使職權，善意解釋及適用國際法，避免政治化及雙重標準。

此外，對於美國媒體引述官方消息指俄軍在烏克蘭戰場使用中國彈藥一事，汪文斌表示，「向烏克蘭戰場供應武器的是美國，不是中國」。

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在俄烏戰爭持續及中國國家主席習近平今天啟程赴俄羅斯國是訪問前夕，總部設於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院17日對蒲亭（Vladimir Putin）及總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令，理由是俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，將數以百計烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為涉及戰爭罪。

莫斯科駁斥上述指控，稱此舉令人無法接受，還說俄羅斯非ICC成員國，因此ICC的逮捕令在俄國沒有法律效力。（編輯：周慧盈/邱國強）1120320