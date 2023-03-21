美國財長葉倫與商務部長雷蒙多擬訪中 商議經濟問題

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）白宮今天表示，華府與北京正在討論美國財政部長葉倫（Janet Yellen）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）可能訪問中國的事宜。

法新社報導，如果成行，這將是美中關係2月急轉直下以來，雙方最高階層官員間的訪問。

美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴媒體，正對此進行「積極」商討。他說：「我們正在與中華人民共和國（中國）討論葉倫部長與雷蒙多部長可能訪問中國並商議經濟問題的事宜。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定今年2月訪問北京，但在美國擊落華府聲稱用來刺探秘密軍事地點的中國氣球後，這趟眾所期待的訪問在最後一刻告吹。

柯比說，布林肯還是可以訪問中國。他說：「那次訪問是延後不是取消。我們仍想讓布林肯國務卿訪問北京。」他表示，「重要的是我們要保持溝通管道暢通，尤其是現在，在緊張情勢十分高漲的時刻」。

然而，關於中國國家主席習近平與美國總統拜登之間可能的通話，柯比說，「我這邊沒有通話的安排」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120321