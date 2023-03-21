研究：索馬利亞旱災奪4.3萬命 半數死者不到5歲

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（中央社索馬利亞首都摩加迪休20日綜合外電報導）研究人員首次嘗試估算索馬利亞全國因嚴重乾旱而喪命的人數，他們今天說，當地旱災持續刷新紀錄，去年已造成多達4萬3000人死亡，其中半數是5歲以下的兒童。

聯合國表示，儘管索馬利亞部分地區去年逃過了一些專家預料會出現的饑荒，但在連續5個雨季都沒有成功讓索馬利亞「解渴」後，當地1700萬人口中，有半數急需援助。

英國倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）帶頭做的研究發現，有一半死者是5歲以下的兒童，這次危機可能比索馬利亞上次在2017年到2018年間的大旱災還嚴重。

研究報告指出，2023年上半年，死亡率可能還會上升，預料這段時期的死亡總數會在1萬8100人到3萬4200人之間。

聯合國兒童基金會（UNICEF）代表薩伊德（Wafaa Saeed）在索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）說明這份研究報告時說：「這些結果顯示乾旱對兒童及其家庭造成的破壞情況有多嚴峻。」

為判斷糧食危機嚴重程度而制定全球標準的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification）去年12月就提到，雖暫時避免了饑荒，但情況正在惡化。

研究報告共同作者克奇（Francesco Checchi）表示，雖未特別點出「饑荒」，人們仍不應分散對危機規模的注意力。

他說：「我們真正要表達的是，現在還不是在資金和人道因應措施上放慢腳步的時候。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120321