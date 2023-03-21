川普涉付封口費恐遭起訴 紐約設路障防川粉抗議

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美國前總統川普涉嫌於2016年競選期間向豔星「暴風女丹尼爾斯」支付封口費而可能遭到起訴，紐約市為可能爆發的抗議活動預做準備。圖為民眾20日在法院外舉標語抗議。（路透社）

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國前總統川普涉嫌於2016年競選期間向豔星「暴風女丹尼爾斯」支付封口費而可能遭到起訴，紐約市為可能爆發的抗議活動預做準備，派工作人員在曼哈頓一間法院周圍設置路障。

路透社報導，如果川普遭到起訴，這將是史上首度有美國總統面臨刑事案件。川普18日在社群媒體上敦促支持者對他所稱即將遭逮捕一事表達抗議。

川普呼籲支持者發動抗議，執法當局擔憂川粉可能會掀起類似2021年1月6日在華府攻擊國會山莊的暴力衝突。

然而，安全分析人士表示，數個極右翼基層團體擔心落入圈套，選擇不聽從川普的號召。

大陪審團今天聆聽更多證詞，最快可能於本週對川普提出指控。川普尋求2024年代表共和黨再次角逐白宮寶座，他先前曾預料自己將在明天遭到逮捕。

今天，大陪審團聆聽證人柯斯蒂羅（Robert Costello）的證詞，他說先前替川普善後的御用律師柯恩（Michael Cohen）在川普未參與的情況下向豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費。丹尼爾斯本名為柯立福（Stephanie Clifford）。

柯斯蒂羅今天應川普律師要求向大陪審團作證，他在作證結束後對媒體說：「柯恩是自行做出決定，他是這樣跟我們說的，他是自行做決定，看看他是否能處理好這件事。」

二度在大陪審團前作證的柯恩曾公開表示，川普指示他代表川普支付封口費。

如果遭到起訴，可能會損及川普東山再起的前景。根據今天公布的路透社/易普索（Reuters/Ipsos）7天民調，約44%的共和黨人說，如果川普遭到起訴，他應該放棄競選總統。

曼哈頓地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）發起的調查，是川普面臨的數項法律挑戰之一。布萊格的辦公室沒有立即回覆置評要求。

柯恩因為涉及安排向暴風女丹尼爾斯與另一名女子支付封口費，換取她們對聲稱與川普發展婚外情一事噤聲，2018年對違反聯邦競選財務法罪名認罪。川普則否認有這類風流韻事發生。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120321