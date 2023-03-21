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擴大在俄羅斯後院影響力 中國邀中亞5國召開峰會

2023/3/21 23:02
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（中央社哈薩克阿拉木圖21日綜合外電報導）中國國家主席習近平本週邀請前蘇聯各中亞共和國領袖前往中國出席首次聯合高峰會，以擴大自身對俄羅斯後院地區的影響力。

法新社報導，習近平為預定5月舉行的「中國＋中亞5國」元首會議發出邀請，先後在昨天和今天對哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克領導人發出內容類似的電報，並由接獲電報的一方予以公布。

至於獨來獨往的土庫曼共和國是中國最大的天然氣供應源，尚未宣布是否已接獲與會邀請函。

實施威權體制的中亞5個共和國以往都是蘇聯的加盟共和國之一，自19世紀中期以來，便受到莫斯科當局支配。如今俄羅斯影響力已遭到挑戰，自去年俄軍全面入侵烏克蘭後，日益如此。

中國趁機在政治上和經濟上拉攏俄國在區域內的傳統盟邦，而經濟方面是透過一帶一路倡議的大手筆公路、鐵路和和港口等基礎建設計畫來實施。

土耳其和西方強國也設法加強對這個戰略位置重要且礦藏豐富地區的影響力，除了習近平外，俄國總統蒲亭、土耳其總統艾爾段、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和美國國務卿布林肯近數月來都陸續走訪中亞地區。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120321

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