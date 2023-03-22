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習近平結束訪俄 波蘭批中俄聯盟是危險軸心

2023/3/22 20:08
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（中央社華沙22日綜合外電報導）中國領導人習近平結束訪問俄羅斯首都莫斯科的3天行程後，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天以「危險」來形容中俄結盟。

法新社報導，莫拉維茨奇在首都華沙（Warsaw）接待到訪波蘭的日本首相岸田文雄，隨後告訴記者：「中國國家主席訪問莫斯科使我們緊張，這種中俄軸心很危險。」

習近平今天離開俄國，他此行與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行峰會。這場會議讚許兩國關係處於「新時代」，並展現出團結對抗西方的姿態。

蒲亭與習近平討論了烏克蘭戰爭，但會談結束後，對於如何結束俄烏戰事，並沒有明顯的突破跡象。

蒲亭稱讚北京就俄烏衝突發布的12點立場文件，其中包括呼籲對話，以及尊重所有國家的領土主權。

但波蘭對於中俄深化合作提出擔憂，波蘭是烏克蘭最親近的盟邦之一。

莫拉維茨奇告訴記者：「我們試圖說服中國不要支持俄國的侵略性國際政策。」

岸田昨天從波蘭東南部的普瑟米斯（Przemysl）搭火車到烏克蘭，日本時間今天下午1時前已乘同列火車返回波蘭。他在烏克蘭期間訪問了首都基輔（Kyiv）及其鄰近城鎮布查（Bucha），也就是俄軍去年被控犯下屠殺平民暴行之地。

岸田讚許波蘭協助被戰爭蹂躪的鄰國，還說他向烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）傳達日本與七大工業國集團（G7）堅定不移地聲援烏國。

岸田表示，因為波蘭協助基輔的負擔增加，日本將增加對華沙的援助，但未說明援助內容。

岸田說：「我告訴（波蘭）總理，我們認為貴國有資格獲得官方發展援助，而且我們有意積極設立援助計畫。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120322

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