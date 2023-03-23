川普所涉豔星封口費案 大陪審團23日再開庭

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（中央社紐約22日綜合外電報導）恐影響美國前總統川普欲角逐2024年白宮寶座的連串司法官司陸續進入高潮。審理川普被控付豔星封口費官司的大陪審團預計23日開庭，可能下週會有結論。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士透露，審理封口費案的曼哈頓大陪審團23日將再次開庭。知情人士還說，承辦本案的紐約地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室過去24小時內向代表多名證人的律師建議，檢方可能需要向大陪審團提供更多證詞。

不過法新社報導，在紐約大陪審團22日未能如期開庭後，川普可能遭起訴的豔星封口費案又有新轉折，而大陪審團可能要到下週才會定奪。

自從川普「預告」自己會因本案被捕以來，外界對他可能遭遇歷史性起訴的揣測就不斷。

未具名的執法官員告訴多家美國媒體，大陪審團取消22日的庭期且未透露原因。不過「紐約時報」稱這類庭期臨時變更的情況並非罕見。

在川普大樓（Trump Tower）外圍的路障和警力高度戒備情況下，紐約幾天來因為預期川普遭起訴而屏息以待，緊張氛圍在21日因川普說自己當天會被捕而達頂點，結果他並未被捕。

若大陪審團最終表決要起訴，76歲共和黨籍的川普將成為美國史上首位遭犯罪起訴的前元首。美國歷史上還沒有過現、卸任總統被起訴。

川普正再次角逐白宮大位，若遭起訴將為2024競選活動帶來重大衝擊。一位自由世界龍頭的前領袖遭逮捕、入獄、畫押指紋且可能上銬的畫面已給足外界想像。

路透社報導，這個大陪審團是由居住在曼哈頓的美國公民所組成，在川普捲土重來尋求共和黨總統候選人提名之際，大陪審團一直在考量封口費案的證據。

曼哈頓地區檢察官白艾榮辦公室的發言人婉拒對大陪審團相關事務置評。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120323