中國外長秦剛談習近平訪俄 展現和平建設者形象

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）中國國家主席習近平結束訪俄行程返回中國後，外長秦剛隨即藉由長文細數出訪成果，強調中俄關係不會因一時一事而改變或動搖，並定調此行展現中國作為「和平建設者」的國際形象。

習近平22日結束了對俄羅斯為期3天的國是訪問返回中國，國務委員兼外交部長秦剛則向隨行記者說明這次出訪的情況。談話內容以「國務委員兼外交部長秦剛談習近平主席對俄羅斯進行國事訪問」為題刊發於中國官媒新華社。

根據這篇長文，秦剛表示國際輿論高度關注，普遍認為習近平此行是全球地緣政治中影響深遠的大事，展現了中國作為「和平建設者」的國際形象，彰顯了中國的大國作用和擔當，將為錯綜複雜的國際形勢注入更多穩定性，有助於推進世界多極化和國際關係民主化。

秦剛提到，在出訪之際，習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）分別發表署名文章，不約而同將中俄戰略協作稱為維護國際和平與安全的中流砥柱。訪問期間，兩國元首又就相關重大問題進行長時間深度戰略溝通。

他說，當今世界的主要矛盾根本不是個別國家渲染的所謂「民主對抗威權」，而是發展與遏制發展、公理與強權之間的鬥爭。面對甚囂塵上的單邊主義和霸權主義，中俄鞏固和加強戰略協作更加彌足珍貴。中俄堅定不移推進世界多極化和國際關係民主化，這是維護國際公平正義的需要，是構建人類命運共同體的應有之義。

秦剛指出，在訪問期間，兩國元首共同簽署「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」和「2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明」，對下一階段兩國關係發展和各領域合作作出規劃和部署，雙方並簽署了農業、林業、基礎科學、市場監管、媒體等領域多項雙邊合作檔。

同時，雙方重申在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，共同抵禦外部勢力干涉內政圖謀。俄方表示，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措。

秦剛強調，把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇，不會因一時一事而改變或動搖。

秦剛也提及「烏克蘭危機」並表示，習近平和蒲亭就烏克蘭危機進行了坦誠、深入的交流。歷史上看，衝突最後都需要藉由對話和談判解決。越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑。（編輯：周慧盈）1120323