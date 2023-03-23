曾走鋼索穿越紐約雙子星 裴狄特73歲還在挑戰雲端

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法國特技表演家裴狄特近50年前曾走鋼索穿越紐約世貿中心雙子星大樓，如今73歲的他仍計劃在沒有安全網或安全吊帶的情況下走鋼索。（法新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）法國特技表演家裴狄特（Philippe Petit）近50年前在不靠任何安全裝置下，走鋼索穿越紐約世貿中心雙子星大樓（Twin Towers），如今73歲的他還在挑戰登上雲端。

裴狄特穿著橘色襯衫和紅色吊帶褲，凝視著華盛頓一家博物館的寬敞大廳，這是他下一個表演地點。

他把手放進口袋裡，掏出一根短短的紅色繩子。

他告訴法新社：「有時我會停下來說，『如果在那裡放一根繩子就好了。』」並展示他是如何在一臂之遙外拿著繩子，來了解這個設備如何設置。

「這根小繩子，對我來說，它幫助我穿越夢想。」即使他年事已高，裴狄特仍計劃在沒有安全網或安全吊帶的情況下走鋼索。

他在華盛頓高空走鋼索的15公尺高度，將比約410公尺的世貿中心雙子星大樓高度低很多，但死亡的風險肯定仍存在。

他今晚將在華府國立建築博物館（National Building Museum）寬敞的中央大廳裡，在觀眾注視下走鋼索，這次是獲得許可的。

他提前幾年就開始準備這次活動。在鋼索固定在牆上地方的旁邊，放著一本厚厚的筆記本，裡面有幾百張詳細的草圖和計算結果。

這位精力充沛的70多歲老人說：「我永遠不會退休。」

「我有很多計畫要做。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1120323