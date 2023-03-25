岸田贈澤倫斯基必勝飯勺 烏國駐日大使表示歡迎

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本首相岸田文雄日前訪問烏克蘭時，送給總統澤倫斯基日本廣島名產「必勝飯勺」，遭日本在野黨人士批評並不適當。不過，烏克蘭駐日大使克爾松斯基對「必勝飯勺」則表示歡迎。

日本產經新聞報導，烏克蘭駐日大使館3月24日在推特發文引用岸田贈「必勝飯勺」給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）報導，並用漢字寫上「必勝」兩字。

克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）今天也透過推特表示，今後這支「必勝飯勺」作為來自日本的禮物，將非常受到歡迎。

TBS電視台報導，岸田訪烏克蘭時送給澤倫斯基日本廣島名產「必勝飯勺」，但在野人士認為許多人戰死沙場，批評岸田此舉並不適當。

岸田3月21日抵達烏克蘭首都基輔時，外界從隨行人員所抱紙箱推測「伴手禮是（日本國民零食）美味棒嗎？」不過，事實並非如此。

面對日本在野黨立憲民主黨參議員詢問贈禮是否為「必勝飯勺」，岸田說，外交慣例上都會帶地方有名伴手禮出訪，這是經常有的事；這次是帶地方名產的飯勺作為伴手禮。

岸田送給澤倫斯基的飯勺，是來自岸田選區廣島縣的宮島名產「必勝飯勺」。在岸田2021年參選自民黨總裁的畫面中，也可以看到地方人士送的「必勝飯勺」。

日本過去在日俄戰爭時，有士兵帶著飯勺作為祈願戰勝的吉祥物，因為飯勺用來「盛飯」，跟「擒敵」在日語發音為諧音。

在野黨議員認為飯勺上寫著「必勝」，但這不是選舉或體育競賽，日本該做的是如何推動和平，「必勝」難道不是不適當嗎？

岸田對此表示，有關地方名產，雖然他不會說明它的意義，但烏克蘭的人們為了守護國家與自由持續奮戰，「我想對他們的努力表達敬意，希望站在我國立場確實提供烏克蘭援助」。

部分日本民眾在街訪表達否定看法，例如20多歲民眾說，要說能對戰爭有幫助，好像也不是那麼一回事，「我想知道為什麼要選這個的理由」。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1120325