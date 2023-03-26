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西班牙總理：與習近平促談俄烏和平 尊重領土完整

2023/3/26 15:13
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（中央社聖多明哥25日綜合外電報導）西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）下週將前往中國進行國是訪問，他今天表示，將促進俄羅斯與烏克蘭之間公正持久的和平，包括尊重烏克蘭領土的完整性。

桑傑士在多明尼加共和國舉行的伊比利美洲國家高峰會議（Ibero-American Summit）對媒體說，他將與中國國家主席習近平討論俄烏和平前景；習近平有意將自己定位為俄烏戰爭兩造間的調解人。

桑傑士在記者會上說：「最重要的是…烏克蘭實現和平時，必須是公平且持久的…當我們談論公平時，我的意思是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）所違反的烏克蘭領土完整性應受到尊重。」

西班牙是北大西洋公約組織（NATO）成員國，其外交政策與美國密切齊步，是烏克蘭的堅定盟友，並將於今年7月擔任歐盟部長理事會（Council of the European Union）的輪值主席國。

北京上個月提出對俄烏和平談判的「12點聲明」，呼籲雙方全面停火。習近平最近訪問莫斯科，他稱中國在這場衝突中的立場是「公正的」。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1120326

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