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蘋果進軍先買後付市場 Apple Pay Later在美上線

2023/3/29 14:45（3/29 15:00 更新）
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蘋果公司28日在美國推出「先買後付」服務。（圖取自蘋果網頁apple.com）
蘋果公司28日在美國推出「先買後付」服務。（圖取自蘋果網頁apple.com）
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（中央社紐約28日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc）今天在美國推出「先買後付」（BNPL）服務，進軍這個原本由Affirm Holdings和瑞典Klarna等公司主導的金融科技產業。

路透社報導，蘋果公司表示，名為Apple Pay Later的服務將允許用戶以6週分4期的方式無息付款，也不需支付其他費用。

蘋果公司表示，用戶可申請50至1000美元的Apple Pay Later貸款，在iPhone和iPad上向接受Apple Pay付款的商家進行線上購買或app（應用程式）內購買。

2020年與疫情相關的封城讓消費者轉向線上支付平台，對提供BNPL服務的金融科技公司需求大增，包括PayPal Holdings Inc和Block Inc在內的數位支付巨頭都已透過收購擴展到這個領域。

蘋果做出這項宣布後，先買後付公司Affirm Holdings Inc股價應聲重挫逾7%，PayPal則下跌約1.5%。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120329

#蘋果公司
#Apple Pay
#路透社
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