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美參院通過立法 廢除兩項對伊拉克發動戰爭授權

2023/3/30 14:55
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國帶頭進軍伊拉克、推翻伊拉克前獨裁者海珊（Saddam Hussein）政權20年後，美國聯邦參議院今天通過跨黨派立法，廢除對伊拉克發動戰爭的授權。

法新社報導，兩黨都支持廢除2002年通過、授權時任總統小布希（George W Bush）對伊拉克用兵的「作戰授權法」（Authorization for the Use of Military Force, AUMF），以及授權老布希（George HW Bush）對入侵科威特的海珊政府正式宣戰的1991年版法案。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「美國、伊拉克乃至整個世界，自2002年來發生了翻天覆地的變化，現在該是讓法律跟上這些變化的時候了。」

「這些作戰授權法已經過時。廢除這些法案不會對駐外美軍帶來危害，也不會妨礙我們保護美國人民安全的能力。」

參院以66票贊成、30票反對通過上述兩項對伊拉克發動戰爭的授權。

美國總統拜登已承諾將簽署法案，但法案能否成功闖過共和黨掌控的眾議院，前景似乎不太明確。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）詢問共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），眾院是否將針對廢除上述法案進行討論，他並未做出承諾，僅表示，「必須先看看法案相關內容」。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1120330

#伊拉克
#參院
#美國
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