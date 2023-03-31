新加坡關卡通關系統故障 波及樟宜機場自動通關

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（中央社記者侯姿瑩新加坡31日專電）新加坡移民與關卡局通關系統今天出現故障，拉長通關時間，樟宜機場及陸路關卡旅客都受到影響。當局表示，機場所有出境自動通關通道都被影響，引導旅客使用人工通道通關。

綜合星媒報導，網路稍早出現樟宜機場第4航廈出境旅客大排長龍的照片。陸路關卡的即時影像也顯示連結新加坡、馬來西亞的「新柔長堤」出現大批等待通關的車輛。

移民與關卡局中午在臉書發文表示，部分關卡的通關系統運作緩慢，當局仍在處理通關手續，但旅客通關時間預計將有所延誤；建議旅客在可能情況下，延後非必要行程。

樟宜機場也在臉書發文指出，移民與關卡局通關系統出現問題，機場自動通關通道受到影響。

移民與關卡局下午2時許再度發文表示，樟宜機場所有的出境自動通關通道都受到影響，旅客將被引導到人工通道。兀蘭（Woodlands）、大士（Tuas）等陸路關卡的部分自動通道也受到影響，海岸關卡通關系統則未受到波及。

樟宜機場也呼籲出境旅客提早到機場，班機離境時間在一小時內的旅客可向地勤人員尋求協助。

移民與關卡局指出，已召回休假人員協助因應情況，確保秩序。

新加坡樟宜機場是區域航空樞紐，疫情爆發前，機場2019年旅客量為6830萬人次。隨著疫後航空業復甦，據統計，樟宜機場今年前2個月的旅客量達837萬人次。

新柔長堤是全球最繁忙的陸路關卡之一，星媒指出，疫情爆發前，每天約有30萬人次、4萬多輛車次通過長堤。（編輯：高照芬）1120331