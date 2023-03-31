更多編輯台推薦新聞：
台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 國際

西班牙總理籲習近平與澤倫斯基會談 終止俄烏戰爭

2023/3/31 22:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京31日綜合外電報導）西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天鼓勵中國國家主席習近平，與烏克蘭領導階層會談，直接了解烏克蘭當局的和平方案，以協助終止俄羅斯入侵行動。

路透社報導，桑傑士在北京一項記者會中說，他告訴曾在3月20日至21日期間訪問過莫斯科的習近平，西班牙支持烏克蘭總統澤倫斯基提出的建議，包括將烏克蘭領土恢復到2014年俄國兼併克里米亞半島之前的狀態。

桑傑士說：「我認為，這是一個為烏克蘭長久和平奠定基礎的計畫，完全合乎聯合國憲章及其原則，而（俄羅斯總統）蒲亭侵烏行動違反了這部憲章及其原則。」

他說，「我表達我們對非法入侵烏克蘭的關切」；並說，他「鼓勵習近平，與澤倫斯基總統會談」。

中國方面上月針對俄烏戰爭提出12點和平計畫，呼籲這場戰事全面停火。桑傑士讚揚其中的兩點，分別是「減少戰略風險。核武器用不得，核戰爭打不得」，以及尊重各國主權。

但桑傑士不願透露，習近平對此問題有何說法。

俄方曾表示，烏克蘭必須放棄克里米亞半島及其南部和東部4個州，才有和平可言。

中國中央電視台報導，習近平在與桑傑士會談中主張，摒棄「冷戰思維」和陣營對抗，並放棄「極限」制裁施壓。

他說：「我們希望有關各方通過對話協商，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。」（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120331

#習近平
#桑傑士
#澤倫斯基
習近平
想為台灣做事 香港占中發起人陳健民領身分證定居分析：中國喊開放又隨意拘捕 經商環境令人卻步
桑傑士
西班牙總理：與習近平促談俄烏和平 尊重領土完整應習近平之邀 西班牙總理桑傑士下週將訪中國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
分析：中國喊開放又隨意拘捕 經商環境令人卻步