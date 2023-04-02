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厄瓜多打擊毒品犯罪 主要港口宣布進入緊急狀態

2023/4/2 14:35
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（中央社基多1日綜合外電報導）厄瓜多今天宣布，主要港口和其他因毒品相關犯罪而深受其害的地區進入緊急狀態。

法新社報導，這項緊急狀態措施，允許安全部隊設立檢查站，並在無搜索令下對人員與財產進行搜查。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）向全國發表電視演說時表示，他已宣布瓜亞基爾（Guayaquil）港口、緊鄰的杜蘭（Duran）和桑博龍東（Samborondon）兩地區，還有聖艾倫納（Santa Elena）與洛斯里奧（Los Rios）兩個省進入緊急狀態。

拉梭補充說，緊急狀態還包括在受影響地區實施宵禁，時間從凌晨1時到凌晨5時。

去年，拉梭曾3次宣布瓜亞基爾進入類似的臨時緊急狀態，當地與組織犯罪相關的殺人事件正急劇上升。

拉梭沒有說明目前的緊急狀態會持續多久。

政治立場保守的拉梭原本是銀行家，約兩年前就任厄瓜多總統，他說：「我們有個共同的敵人：違法行為、毒品走私與組織犯罪。」

夾在古柯鹼主要生產國哥倫比亞與秘魯之間的厄瓜多，最近出現一波暴力犯罪，當局歸因於販毒集團之間的地盤爭奪。

厄瓜多已成為運往美歐毒品的主要集散地。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120402

#拉梭
#厄瓜多
#瓜亞基爾
拉梭
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