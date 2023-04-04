澳情報處長籲澳英美合作 力抗中國國防科技崛起

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（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲國家情報處處長今天表示，美國技術優勢正在消退，正如專家在雪梨一場研討會提到，「澳英美三方安全夥伴關係」聯盟須合作發展量子及超高音速技術，才能與中國競爭。

路透社報導，非營利機構「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project）主持人、搜尋引擎龍頭谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）在「雪梨對話」（The Sydney Dialogue）研討會中表示，有別於冷戰高峰時期的蘇聯不同，中國是「一個由技術官僚主掌的專制政權競爭對手，極有能力創造新的未來」。

澳洲國家情報處（Office of National Intelligence）處長席瑞爾（Andrew Shearer）表示，印太地區勢力的平衡已開始「從美國及其盟國轉移，削弱了嚇阻能力」。

席瑞爾說：「我們發現我們長期以來的技術優勢開始受到侵蝕，而且在某些情況下，這種優勢已經消失殆盡。」

「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）聯盟將看到澳洲購買一支核動力潛艦艦隊，但澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在澳洲戰略政策研究所（ASPI）主辦的研討會中表示，澳洲也會分享其他國防科技。

澳洲頂尖的量子電腦科學家西蒙斯（Michelle Simmons）指出，AUKUS需要克服外國投資、簽證限制等合作障礙，並敦促澳洲、英國與美國組成「聯合任務」來開發量子電腦。

西蒙斯說：「各國共同努力確保我們集中資源，確保我們走在前頭，這點非常重要。」

曾就人工智慧（AI）向美國國防部提供建言的施密特表示，中國正以無人機、超音速、自動化技術為核心進行相關籌畫，這可能影響到澳洲的國防支出決策。

施密特說，儘管中國和西方盟國在關鍵技術上可能各走各路，但中國不是敵人，仍然可以在其他領域展開合作，「我們將與中國建立大量非戰略的合作夥伴關係，尤其澳洲將會有大量相對商品化的貿易…但不會就晶片的通用標準達成協議」。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120404