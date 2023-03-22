中澳舉行國防部工作會晤 2019年以來首次

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（中央社北京22日綜合外電報導）中國國防部指出，中國和澳洲國防官員今天在坎培拉會商。這是雙方自從2019年以來首度正式召開這種會議。

路透社報導，中國國防部表示，雙方在坎培拉舉行第8次中澳國防部工作會晤，進一步增強相互認知，有利於兩軍關係健康穩定發展。

澳洲國防部證實上述會談，並表示在專業氣氛下進行對話，「雙方就區域安全議題交換意見」。

中國外交部長秦剛本月稍早於20國集團（G20）外長會議期間與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）進行場邊會晤時表示，兩國已重啟或恢復外交、經貿等機制性對話磋商。

在此之前，澳洲要求國際調查新型冠狀病毒起源，中國對澳洲出口商品實施制裁作為回應，導致兩國關係近年來惡化。

兩國針對恢復澳洲木材出口到中國一事取得進展，這是雙邊貿易關係正常化的跡象。

然而，兩國致力改善關係之際，美國、澳洲和英國聯盟採取行動抗衡中國在印太地區的野心。澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）上週公布從2030年代初開始對澳洲提供核動力攻擊潛艦計畫的細節。

中國外交部批評這項協議，表示AUKUS完全無視國際社會關切，在錯誤和危險的道路上越走越遠。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1120322