中國聲稱：美英澳脅迫IAEA為核潛艇合作背書

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（中央社台北15日電）中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，美國、英國、澳洲脅迫國際原子能總署（IAEA）秘書處在核動力潛艇合作案的監督問題上背書，中方堅決反對，並嚴重關切IAEA署長日前對此案發表的聲明。

中國外交部15日下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有媒體針對美、英、澳14日宣布核動力潛艇合作方案，並表示將與IAEA商談此方案的保障監督事宜。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）並表示，IAEA將與澳洲商談相關安排，以實現保障監督目標，要求中方回應。

汪文斌在回答時宣稱，中方「嚴重關切」IAEA署長日前就美英澳核潛艇合作發表的聲明，並堅決反對美英澳「脅迫」IAEA秘書處在保障監督問題上，為其核潛艇合作背書。

他又說，美英澳遵守「核不擴散承諾」的表態「純屬欺世盜名」。三國核潛艇合作，是歷史上首次由核武器國家向無核武器國家，轉讓核潛艇動力堆及大量武器級高濃鈾，「IAEA現行保障監督體系無法實施有效保障監督，不能確保澳洲不將相關核材料轉用於製造核武器」。

汪文斌提到，美英澳核潛艇合作構成嚴重核擴散風險，違反「不擴散核武器條約」的目的和宗旨，衝擊國際核不擴散體系。

他宣稱，美英澳與IAEA秘書處無權就核潛艇合作保障監督問題「私相授受」，三國真正想做的是尋求IAEA豁免對澳洲核潛艇的保障監督，這與其標榜的遵守核不擴散最高標準背道而馳。美英澳及IAEA秘書處無權擅自解讀相關的全面保障監督協定。

汪文斌聲稱，核潛艇合作相關保障監督問題「需由國際社會共同討論決定」，澳洲與IAEA援引相關條文作出的安排將構成「惡劣先例」。由於這涉及IAEA所有成員國的利益，這一問題理應應由「所有感興趣的IAEA成員國」透過政府間進程討論並尋求共識。在達成共識前，IAEA秘書處不應與澳洲「私相授受」。

汪文斌說，中方敦促美英澳確實履行「核不擴散義務」，不要損害IAEA保障監督體系的權威性、有效性。並敦促IAEA秘書處嚴格根據授權履行職責，不要為三國的核擴散行為背書。

他又說，中方並呼籲IAEA所有成員國積極推進政府間進程，就美英澳核潛艇合作設計的保障監督問題尋求解決辦法，捍衛以「不擴散核武器條約」為基石的國際核不擴散體系，維護國際和平與安全。

美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）13日在加州聖地牙哥根據2021年「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，共同公布對澳洲提供核動力攻擊潛艇的計畫細節。拜登強調，這些潛艦是核動力，而非配備核武。

根據協議，美國計劃在2030年代初向澳洲出售3艘配備傳統武器的核動力維吉尼亞級潛艇，並可選擇在需要時再購買2艘；而英、澳將合製並部署新型潛艇SSN－AUKUS，內含美國的尖端技術。

美、英、澳這項核動力潛艇的合作方案，被普遍認為劍指中國。中國官方對此十分不滿，除多次表達強烈反對外，更企圖透過IAEA阻止這一方案。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120315