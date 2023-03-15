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澳洲總理將訪斐濟 說明不違反禁核擴散承諾

2023/3/15 15:12
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（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天將在斐濟首都蘇瓦（Suva）會見斐濟總理，並表達坎培拉當局的訊息，即澳洲耗資2450億美元的核動力潛艦計畫，並未違反澳洲對禁核擴散的承諾。

路透社報導，澳洲與斐濟等12個南太平洋國家簽署了非核區條約；此一地區受到美國和法國的核武試驗影響，對核武問題高度敏感。

艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天與美國和英國領袖在加州聖地亞哥（San Diego）公布「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦計畫細節。艾班尼斯今天將會晤斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka），討論區域安全問題。

澳洲將在下個10年初期購買3艘美國維吉尼亞級潛艦，然後從2040年開始，根據英國設計轉而生產新型「澳英美三方安全夥伴關係」潛艦。

英國和美國的核動力潛艦將從2027年開始在澳洲部署。

中國稱「澳英美三方安全夥伴關係」違反「禁止核子擴散條約」（NPT），澳洲則駁斥此一說法。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示，外交部在坎培拉舉行關於「澳英美三方安全夥伴關係」計畫的簡報會，中國和其他國家的外交人員將一起參加。

黃英賢告訴澳洲廣播公司（ABC）說：「我們總是樂於對我們的計畫保持坦蕩透明。」

澳洲昨天強調，相關潛艦將不會攜帶核武。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120315

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