AUKUS澳洲核動力潛艦計畫長達30年 耗資上看7.6兆

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澳洲總理艾班尼斯（左起）、美國總統拜登和英國首相蘇納克13日公布對澳洲提供核動力攻擊潛艦的計畫細節，這是對抗中國印太野心、涉及數千億美元計畫的重要一步。（圖取自facebook.com/POTUS）

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（中央社坎培拉14日綜合外電報導）澳洲國防官員表示，澳洲與美、英2國建造核子動力潛艦的計畫在未來30年間將耗資上看3680億澳元（約新台幣7.6兆元），是澳洲歷來最大手筆的單一國防項目。

路透社報導，美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天公布為澳洲提供核動力攻擊潛艦的詳細計畫內容，這是對抗中國在印太地區擴建海軍軍力的重大措施。

艾班尼斯說，造艦計畫的開端是在未來4年投資60億澳元擴建一座重要的潛艦基地以及潛艦造船廠，並訓練技術工人。

艾班尼斯在加州聖地牙哥（San Diego）說：「這將屬於澳洲的自主量能，也就是由澳洲人建造、由澳洲皇家海軍指揮並在澳洲造船廠由澳洲工人保養。」

他並說：「這筆投資的規模、複雜性和經濟重要性有如二戰之後建立汽車工業一般。」

澳洲也將出資30億澳元擴大美國和英國的造船能力，其中多數資金將投入加速建造美製維吉尼亞級（Virginia）潛艦。

國防官員告訴記者，整個潛艦計畫迄2055年估計將耗資2680億至3680億澳元間，約占澳洲每年國內生產毛額（GDP）的0.15%。

這個支出金額涵蓋建造潛艦以及相關基礎設施和訓練，未來30年將在澳洲創造2萬個工作機會。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，這個造艦決定是個「顛覆性的投資」，因為澳洲政府在聯邦預算壓力不斷加重以及長期呈現赤字之下，必須面對外界對龐大造艦支出的質疑。

查默斯告訴記者：「澳洲無法不這麼做…若談到國家安全和國民經濟，花出去的錢每一分都值得。」

英國將負責建造澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）潛艦計畫的第一艘核動力攻擊潛艦（SSN），因此定名為SSN-AUKUS級潛艦。澳洲自造的第一艘同級潛艦將在2042年運交，爾後每3年建造1艘，直至艦隊規模達到8艘。

澳洲潛艦建造地點將在南澳州（South Australia），當地相關基礎設施的更新計畫將投入20億澳元資金，創造4000個工作機會；而在造艦高峰期，造船廠將另有5500個直接聘僱機會。

澳洲今天公布的文件和聲明顯示，伯斯（Perth）一座海軍基地將成為新潛艦艦隊的母港，基地升級的施工經費是10年80億澳元，能創造3000個工作機會。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1120314