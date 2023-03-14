英擴大售台潛艦零組件與技術 學者推論應為紅區裝備

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外媒報導，英國擴大批准出口潛艦零組件與技術給台灣，學者分析，英方雖未公布出口內容細節，但應是潛艦「紅區裝備」，包括聲納、電動主機、電子潛望鏡、魚雷發射管等。

路透社13日報導，根據英國政府出口授權資料，去年前9個月，英國政府發放給企業、使其得以出口潛艦相關零組件和技術給台灣的許可證，合計金額達1億6700萬英鎊（約新台幣62億元），創下紀錄新高。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲向中央社表示，此舉顯示北京的軍事擴張主義令各國擔憂，並成為台灣獲得國際支持的最大助力，也就是說中共自證了所謂的「中國威脅論」。

蘇紫雲認為，英國擴大批准對台出口潛艦零組件和技術，關鍵是表達對台灣民主的支持，特別是俄國入侵烏克蘭後，英國前首相強生（Boris Johnson）率先表達要避免東亞出現類似危機，英國前外相特拉斯（Liz Truss）更公開呼籲北約出售武器甚至協防台灣，此一趨勢導致英國對台灣的相關出口規範更為放寬。

蘇紫雲表示，潛艦是 不對稱戰力 不對稱戰力 「不對稱作戰」是美軍提出的一種新作戰理論，相對於「對稱作戰」而來。這個軍事術語是指採取非傳統或非正規方法，避免和敵人強點對抗，在衡量雙方相對態勢後，發揮己方優勢並選擇敵人弱點加以痛擊，以獲得預期軍事或政治目的。 資料來源：海軍學術雙月刊 看更多 關閉 的主要裝備之一，可阻絕敵國船團，也可扮演反封鎖功能，有助防衛作戰，英國出口的相關裝備技術雖未公布，但應為所謂紅區裝備，包括聲納、電動主機、電子潛望鏡、魚雷發射管等。

潛艦國造所需零組件分為紅區、黃區、綠區3類，「紅區」是指國內無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括戰系、數位式聲納、柴油主機、魚雷、飛彈系統等，「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」則為可自行生產的設備。

國防部長邱國正今天在立法院回應媒體詢問時則表示，大家知道潛艦在國家是重大工作，的確有很多困難，到目前為止一切按照期程規劃在走，對外界報導沒有額外論述。（編輯：楊凱翔）1120314