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劍指中國 澳英美聯合宣布AUKUS潛艦合作案

2023/3/14 11:12
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（中央社加州聖地牙哥13日綜合外電報導）美、澳、英領袖今天公布對澳洲提供核動力攻擊潛艦的計畫細節，這是對抗中國印太野心、涉及數千億美元計畫的重要一步，澳洲總理艾班尼斯表示，這是國史最大的國防投資。

路透社報導，美國總統拜登在艾班尼斯（Anthony Albanese）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）陪同下，在美國加州聖地牙哥海軍基地舉行的儀式上發表講話。拜登表示，這項根據2021年「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的協議，是美國和兩個「最堅定、最有能力的盟友」致力印太自由開放的共同承諾一環。

蘇納克則稱此為「強有力的夥伴關係」，「有史以來第一次，這意味著3支潛艦艦隊在大西洋和太平洋上共同努力，維持我們未來數十年間的海洋自由」。

聯合聲明指出，根據協議，美國打算在2030年代初向澳洲出售3艘通用動力（General Dynamics）建造、配備傳統武器的核動力維吉尼亞級潛艦，並可選擇在需要時再購買兩艘。

聲明還說，英國將和澳洲生產、部署新型潛艦SSN-AUKUS。這種「三方開發」的潛艦將在英國和澳洲生產，包含美國的潛艦尖端技術。

澳洲國防官員表示，到2055年，這項計畫將耗資3680 億澳幣（約新台幣7兆6176億元）。

拜登強調，這些潛艦是核動力，而非配備核武，「這些潛艦上不會有任何類型的核武」。

根據艾班尼斯說法和英國聲明，英國將在2030年代末接收首艘SSN-AUKUS潛艦，澳洲則是要等到2040年左右。

這份協議還將看到美國和英國的潛艦部署在西澳州（Western Australia），以協助訓練澳洲船員並增強威嚇力。聯合聲明指出，美英最早將於2027年開始輪調部署。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120314

#拜登
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#澳洲
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