美英澳潛艦協議細節公布後 拜登盼與習近平對話

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（中央社加州聖地牙哥13日綜合外電報導）美國總統拜登今天公布一項與英國、澳洲簽署的重大潛艦協議細節，目的是要對抗中國。他說，希望很快能與中國領導人習近平對話；但拜登沒有透露具體時間。

路透社報導，拜登在加州聖地牙哥與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面時，被問到是否擔心中國將美英澳AUKUS潛艦協議視為挑釁，他回答「不會」。

記者又問他是否很快會與習近平對話時，拜登回答「是」；記者再問他是否會告訴媒體兩人何時對談，拜登說「不會」。

今年2月初，美國發現一顆疑為中國偵察氣球的物體飛越美國領空，派軍機予以擊落。這件事導致美中本已緊張的關係進一步惡化，拜登2月中旬曾表示，希望就此事與習近平談談；但後來官方並未宣布有關這類對話的消息。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週表示，美國想重建與中國的定期溝通，拜登期望在中國年度全國人民代表大會13日結束、政府恢復運作後，與習近平通電話。

美英澳AUKUS協議承諾幫澳洲籌獲核動力潛艦，目的是要在印度太平洋地區與中國抗衡；中國則譴責這項協議為非法的核擴散行為。

蘇利文上週談論AUKUS協議時告訴記者：「我們鼓勵中華人民共和國建立高層之間規律的溝通模式。」

被問到拜登可能何時與習近平通話時，蘇利文回答：「當（中國）全國人民代表大會結束，且包括主席在內的政府官員返回北京工作時，（美國）總統預料有機會（與對方）通電話。」

蘇利文補充道：「過去18個月間，我們就AUKUS協議與（中國）溝通，並試圖得知更多有關他們意圖的相關資訊。」他指的是包括核動力潛艦在內的中國軍事建設。

「華爾街日報」今天報導，習近平計劃與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）對談，這將是兩人自俄羅斯去年2月入侵烏國之後首度對話。報導稱，這次對話可能會安排在習近平下週赴莫斯科會晤俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）之後。

蘇利文今天在前往聖地牙哥途中告訴記者，美國政府一直在公開場合和檯面下鼓勵習近平與澤倫斯基對談，好讓中方聽到關於俄烏戰爭「俄羅斯以外的觀點」。

但蘇利文也說，烏克蘭尚未證實習近平將與澤倫斯基通電話的消息。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120314