更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽陳傑憲4局下三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭
首頁 / 國際
英美澳安全聯盟
新聞專題
英美澳安全聯盟3/91
首頁 / 國際

AUKUS潛艦合約帶來就業 澳總理：南澳州將大受惠

2023/3/11 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨11日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天表示，澳洲南澳州將是美英澳三方AUKUS防禦協議的「一大受益方」。依據協議，澳洲料向美國採購最多5艘維吉尼亞級核子動力潛艦；建造地點則將在南澳州。

路透社本週引述4名美國官員消息報導，澳洲很可能在2030年代採購這批維吉尼亞級（Virginia class）潛艦。美國、澳洲與英國達成的劃時代AUKUS協議，讓中國的軍事力量日增面臨新挑戰。

艾班尼斯（Anthony Albanese）的聯邦政府已經表示過，潛艦製造地點會在南澳州首府阿得雷德（Adelaide）。不過，南澳州州長馬利諾斯卡斯（Peter Malinauskas）本週說，他不清楚訂購的潛艦數量。

艾班尼斯今天被問到，在AUKUS協議下，有多少艘潛艦會在澳洲製造；他回答說，13日會宣布消息。

正在印度首都新德里進行訪問的艾班尼斯，從當地透過電視報導表示：「這關乎就業，包括製造業工作。阿得雷德格外會是這項消息的一大受益方，西澳州（Western Australia）也是。」

法國2016年贏得替澳洲打造12艘潛艦的500億澳元（約新台幣1兆元）合約時，阿得雷德也中選成為製造地點。其後澳州選擇簽訂AUKUS而與法國取消合約，令巴黎大為光火。

艾班尼斯今天稍晚將離開印度前往美國，並在當地與美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）磋商AUKUS事務。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120311

#艾班尼斯
#澳洲
#AUKUS
艾班尼斯
澳洲總理將赴美會拜登 預料簽署核動力潛艦合約慶世界驕傲節 澳總理領5萬人遊行穿越雪梨大橋
阿得雷德
澳網在即 兩屆冠軍大坂直美退賽
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
澳洲防長：取得核潛艦為確保印太地區和平穩定